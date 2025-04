Die neueste Auflage im Duell der großen Eishockey-Rivalen zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim geht an die Hauptstädter: Am Dienstagabend setzten sich die Eisbären in der Arena am Ostbahnhof im ersten Halbfinal-Duell der DEL-Playoffs mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) durch. In der Best-of-Seven-Serie führen sie folglich mit 1:0. Das zweite Spiel steigt am kommenden Freitag (19 Uhr) in Mannheim.

Die vier Aufeinandertreffen in der Hauptrunde hatte das Team von Trainer Serge Aubin ebenfalls gewonnen.