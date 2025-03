Eiskalle Berlin Freitag, 21.03.2025 | 22:54 Uhr

Diese Niederlage haben sich die Eisbären selber zu, zu schreiben wer meint in den Play Offs den Fuß vom Gaspedal zu nehmen braucht sich nicht zu wundern wenn man ein Spiel verliert. Straubingen hat in allen Spielen immer mehr Torschüsse gehabt und die Bären haben sich auch wieder auf die Stänkereien von Straubingen eingelassen was Strafen nach sich zieht und unseren Spielrytmus schön zerstört.

Mund abwischen Sonntag geht's weiter in Straubingen neues Spiel was wieder bei Null beginnt.

Dynamische Grüße und ein schönes Wochenende.