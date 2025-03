Eisbären erspielen sich in Schwenningen Selbstvertrauen für die Playoffs

Die Eisbären Berlin sammeln weiteres Selbstvertrauen für die anstehenden Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Dienstagabend gewannen die Berliner ihr vorletztes Hauptrundenspiel auswärts bei den Schwenningen Wild Wings deutlich mit 6:3 (1:2; 3:1; 2:0). Bereits vor dem Spiel war klar, dass es keinen Effekt mehr auf die Platzierung des Eisbären in der Tabelle haben würde. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin wird als Zweitplatzierter in die Playoffs starten.