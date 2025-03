Eisbären-Profi Pföderl Spieler des Jahres in der DEL

Nationalstürmer Leo Pföderl von den Eisbären Berlin ist zum Spieler des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewählt worden. Die Liga zeichnete den 31-Jährigen bei einer Gala in Köln am Montagabend etwas überraschend vor seinem Teamkollegen Ty Ronning aus. Der US-Amerikaner war mit 73 Punkten knapp vor Pföderl Top-Scorer der DEL-Hauptrunde geworden. Abgestimmt hatten die Kapitäne, Trainer und Sportlichen Leiter der 14 Klubs sowie einige Journalisten.