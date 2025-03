Manuel Wiederer steht einmal mehr vor einem besonderen Spiel. Wenn die Eisbären Berlin am Sonntag (16:30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof gegen die Straubing Tigers in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) starten, trifft der Center der Hauptstädter auf seinen Heimatverein. Jenen Klub, bei dem der 28-Jährige seine ersten Schritte als Profi machte.

Vor der Best-of-Seven-Serie im Viertelfinale sind die sportlichen Kräfteverhältnisse klar verteilt: Die Eisbären gehen als zweitbestes Team der Hauptrunde und als Favorit gegen die siebtplatzierten Straubing Tigers in die Playoffs. Zumal die Berliner alle vier direkten Hauptrundenduelle gewannen und sich in der Halbfinal-Serie der Vorsaison mit 4:1 gegen die Tigers durchsetzen konnten – auf dem Weg zu ihrem zehnten DEL-Titel.

Doch Eisbären-Trainer Serge Aubin gibt sich demütig: "Sie werden sich verbessern – wir werden uns auch verbessern. Und dann schauen wir mal, was passiert", kündigt der Kanadier an, der die Eisbären seit 2019 trainiert, seitdem zu drei Meistertiteln geführt und in seiner Karriere noch keine einzige DEL-Playoff-Serie verloren hat.

Damit das so bleibt, kann der Coach nicht nur auf die beiden Topstürmer Ty Ronning und Leo Pföderl setzen, die in der Hauptrunde die Scorerwertung der DEL anführten, sondern auch auf "Playoff-Profi" Wiederer. "Er hat die Tendenz, in den Playoffs noch besser zu spielen. Das ist gut für uns", meint Aubin. "Wir brauchen ihn für die Sachen, die oft nicht sofort auffallen: egal ob das ein Defensivzweikampf ist, seine Arbeit im Unterzahlspiel oder einfach nur das Momentum zu erzeugen." In den Playoffs sei "egal, wer die Tore schießt, wer spielt, wer auf der Tribüne sitzt. Das einzige, was zählt, ist der Sieg", sagt Wiederer selbst. "Ich denke, das ist meine Persönlichkeit. Ich bin ein sehr großer Teamplayer."