Vorbild Minerva Hase: Wie man in Berlin mit Eiskunstlauf anfangen kann

So 23.03.25 | 15:28 Uhr | Von Lynn Kraemer

Ab dem 25. März gehen die Eiskunstlaufprofis um die Berlinerin Minerva Hase bei der Weltmeisterschaft in Boston aufs Eis. Doch wie schafft man es dorthin? - ein Überblick worauf es ankommt sowie Tipps von Martin Liebers vom Berliner Eissport-Verband.

Wer Eiskunstlauf als Freizeitsport machen will, kann in jedem Alter anfangen. Laut Martin Liebers vom Berliner Eissport-Verband geht das auch noch mit 60 oder 70 Jahren.

Ein prominentes Beispiel dafür ist der US-Amerikaner Johnny Weir, der erst mit 12 Jahren mit dem Eiskunstlauftraining begann. Später wurde er Dritter bei den Weltmeisterschaften und nahm an zwei Olympischen Winterspielen teil.

"Wenn man die Ambition hat, an Europameisterschaften teilzunehmen, sollte man mit vier Jahren anfangen", sagt Liebers. Ein festes Höchstalter gibt es nicht, doch später als mit sieben Jahren sollte nicht angefangen werden. "Es gibt auch Ausnahmen, die vielleicht erst mit neun oder zehn Jahren angefangen haben. Das sind dann aber wirklich Ausnahmetalente", sagt Liebers.

Die Berlinerin Minerva Hase wechselte mit 15 Jahren zum Paarlauf, wo sie mit Nolan Seegert startete. Parallel trat sie weiter im Einzel an. Ihre Kaderkollegin Annika Hocke begann ihre erste Paarlauf-Saison mit 16 Jahren.

In Deutschland beginnen die ersten Paare im Nachwuchsbereich miteinander zu trainieren. Vorher trainieren sie als Einzelläuferinnen und Einzelläufer. Die Spanne liegt zwischen 12 und 18 Jahren.

In Berlin gibt es sieben Vereine, die Kurse anbieten:

In Berlin ist der Mitgliederandrang höher als die Eiszeiten, die zur Verfügung stehen. Die Plätze sind begrenzt, doch laut Martin Liebers ist die Situation auch nicht dramatisch.

Die Saison beginnt in Berlin meistens Mitte bis Ende Oktober und läuft bis Ende März oder Mitte April. Im Sommer gibt es weiter Eiszeiten in der Halle, die sind allerdings stark begrenzt. Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die für Berlin an Wettkämpfen teilnehmen, haben dann Vorrang.