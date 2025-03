Der Moment in der Endpose. Der Moment in dem ich wusste: Wir haben es geschafft. Der hat sich immer und immer wieder abgespielt in meinem Kopf. Und dann bin ich mehrfach die Kür durchgegangen und habe Kleinigkeiten nachgespürt, die ich währenddessen vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe.

Zum Beispiel?

Dass wir eine Standing Ovation hatten während der Kür. Das sind so Dinge, die kommen erst nach und nach bei einem an. Außerdem ist es in Deutschland so langsam Morgen geworden. Die Leute sind aufgewacht, haben mitbekommen, was passiert ist, und dann kamen die Nachrichten rein. Vielleicht hat mich das sogar am meisten wachgehalten, dass ich immer mein Handy gecheckt habe.

Aus guten Gründen. Nicht nur, dass Sie nun Vize-Weltmeisterin sind - Sie haben auch direkt nach der Kür gesagt, es sei die beste Ihrer gesamten Saison gewesen.

Es war einfach alles auf den Punkt da. Der letzte Lift war vielleicht nicht perfekt, aber ansonsten waren alle Elemente technisch sauber. Bei den Wettkämpfen davor waren immer mal so kleine Wackler drin. Und dazu kam eine Emotion während der Kür, dass ich hinterher das Gefühl hatte, eigentlich 110 Prozent gegeben zu haben. Das ist es vielleicht. Dass man vom Eis geht und weiß: Ich habe meinen Job gemacht. So ein Programm hat man nicht oft in der Karriere. Dabei hätten Sie mich mal davor im Backstage-Bereich sehen sollen.