Eigentlich, erzählt Simone Voy aus Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark), habe sie sich schon als kleines Mädchen immer gewünscht, Küren mit Schlittschuhen auf dem Eis zu laufen. In ihren Kindertagen wurde sie dann als Turnerin gesichtet, es gab sogar die Überlegung, sie auf die Sportschule zu schicken. Doch sowohl Sportschule als auch Eishalle waren damals weit weg. So richtig verfolgt hat Voy ihre Eislaufträume in dieser Zeit nicht. Dafür musste sie erst Mitte 50 werden.

Simone Voy wurde Mutter, begleitete ihre Tochter zum Eislaufen und schließlich gab ihr eine Fernsehshow, in der Prominente mit Profis eiskunstlaufen, den entscheidenden Anstoß. "Warum nicht auch ich?", dachte sie sich und fing an zu googeln.

Ihre ersten Schritte Richtung Eiskunstlauf machte die Brandenburgerin in der "Ungewöhnlichen Eislaufschule" in Berlin im Frühjahr 2021. "Und dann bin ich hier in den Verein eingetreten und seitdem bin ich glücklich, absolut glücklich", sagt Simone Voy und strahlt.

Ihr Verein ist der Berliner TSC e.V., in dem Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und Erwachsene verschiedener Altersgruppen trainieren. "Was Simone in diesen zweieinhalb Jahren geschafft hat, das ist einfach ganz toll", sagt ihr Trainer Oleg Ryshkin. "Das liegt viel an einem Menschen selber, wenn er Interesse hat und fleißig ist, ist alles möglich", ist Ryshkin überzeugt.