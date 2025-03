WM in Boston - Berliner Eiskunstläufer Hase/Volodin auf Medaillenkurs - Hocke/Kunkel enttäuschen

Do 27.03.25 | 09:08 Uhr

AP Audio: rbb24 Inforadio | 26.03.2025 | Simon Schäfer | Bild: AP

Bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Boston liegt das Berliner Duo Hase/Volodin auf Medaillenkurs. Nach dem Kurzprogramm sind die Mit-Favoriten Dritte. Enttäuschend lief es für das zweite Berliner Paar Hocke/Kunkel.

Das deutsche Top-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin ist erfolgreich in die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston gestartet. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag lief das Berliner Paar im US-Bundesstaat Massachusetts ein starkes Kurzprogramm und untermauerte so seinen Status als Mit-Favorit auf den WM-Titel. Vor der Kür in der Nacht zu Freitag (ab 23:15 Uhr) liegen Hase und Volodin mit 73,59 Punkten auf dem dritten Rang und haben somit alle Chancen auf eine Medaille.



Hase/Volodin mit selbstbewusstem Auftritt

Eine solche WM-Medaille gab es bereits für Hase und Volodin vor nahezu exakt einem Jahr: Im kanadischen Montreal sicherten sich das Duo nach Kurzprogramm und Kür damals die Bronzemedaille. Es folgte anschließend erst ein umjubelter Sieg beim Grand-Prix-Finale und zuletzt die Goldmedaille bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft Anfang des Jahres. Erfolge, die sowohl die Erwartungshaltung an das Duo als auch dessen Selbstverständnis veränderten. Zur Musik von Tami Neilson ("You Were Mine") traten Hase/Volodin im Kurzprogramm in den USA dementsprechend selbstbewusst auf. Das Duo zeigte saubere und flüssige Elemente und hielt das Niveau konstant hoch.

Hase: "War ein sicheres Kurzprogramm"

So äußerte sich Minerva Hase im Anschluss durchaus zufrieden: "Es war ein sicheres Kurzprogramm. Wir freuen uns, dass es keine großen Fehler gab und wir auf Medaillenkurs sind", sagte die 25-Jährige. Gleichzeitig sah die gebürtige Berlinerin durchaus auch Potenziale für eine noch bessere, sauberere Kür. An die Leistungen aus dem Training sei man noch nicht ganz herangekommen, sagte Hase: "Das war es nicht ganz. Aber es ist alles offen." Fest steht, dass die Medaillenhoffnungen von Hase und Volodin - und damit auch die Hoffnung auf das erste WM-Gold der Deutschen Eislauf-Union seit sieben Jahren - weiterhin am Leben sind. "Wir hoffen, dass wir unseren Platz halten und vielleicht noch ein Stück höher landen können", sagte Hase, "aber erstmal muss man eine saubere Kür laufen."

Ein japanisches Duo führt vor der Kür

In der besagten Kür gilt es dann sowohl die Verfolgerinnen, aber auch zwei Duos aus Japan und Italien genauestens im Blick zu behalten. Die japanischen Vize-Weltmeister aus dem Vorjahr Riku Miura und Ryuichi Kihara setzten sich mit 76,57 Punkten im Kurzprogramm an dessen Ende vor die Vize-Europameister Sara Conti und Niccolo Maccii (74,61). Keine echten Chancen mehr auf die Medaillen haben die kanadischen Titelverteidiger: Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps kamen mit 67,32 Punkten im Kurzprogramm nicht über den siebten Platz hinaus. Einen ähnlich enttäuschenden Abend erlebten in Boston Annika Hocke und Robert Kunkel.



Schwere Enttäuschung für Hocke/Kunkel

Die zweiten deutschen Starter - ebenfalls aus Berlin - erlebten ein Kurzprogramm zum Vergessen. Das Duo, das bei der WM im Vorjahr mit dem fünften Platz noch absolut überzeugt hatte, rettete sich nach einem missglückten Auftritt und 55,16 Punkten auf dem 20. Platz in die Kür. In der Darbietung ("I love Rock n' Roll") stürzte Kunkel beim zweiten Element, in der Folge leistete sich auch Hocke technische Fehler. "Ich weiß nicht, was passiert ist", sagte Hocke und atmete tief durch: "Es fühlt sich an, als könnte man es im Wettkampf nicht zeigen. Das tut so weh. Das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten. Wir wissen, dass wir es können."

