Hocke: Wenn man ein paar Wettkämpfe mit Fehlern und Problemen hatte, dann geht man oft auch mit so etwas wie einer Handbremse in den nächsten Wettkampf, anstatt selbstbewusst und ohne Sorgen. Deswegen sind wir auch ganz froh, dass die Saison jetzt zu Ende ist. Es ist ganz gut, jetzt damit abzuschließen.

Nun ist die Saison vorbei. Was steht in den kommenden Wochen an? Abschalten?

Kunkel: Wir probieren, uns direkt in etwas Neues zu stürzen. Wir fangen am Dienstag direkt mit der neuen Choreographie an.

Die wohin führen soll? Gibt es Ziele für die neue Saison?

Hocke: Das größte Ziel ist, unser Selbstbewusstsein für den Wettkampf zu finden. Damit wir endlich stabil zeigen, was wir drauf haben, was wirklich gut ist. Wir haben so viele liebe Nachrichten bekommen von Leuten, denen unser Programm so gut gefallen hat. Und wir haben nicht mal annähernd gezeigt, wie wir es eigentlich können. Deswegen ist unser Ansporn, die Programme so zu zeigen, wie wir sie im Training können. Und dann damit die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.