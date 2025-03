Das Berliner Duo Hase/Volodin steht bei der Eiskunstlauf-WM in Boston vor der Kür auf Platz drei. Auch der frühere Bundestrainer Alexander König glaubt fest an eine Medaille. Ein Gespräch über Schatten auf dem Eis, tägliche Arbeit und WM-Druck.

Das Kurzprogramm ist natürlich ein ganz entscheidender Teil, um in den Wettbewerb bei einer solchen WM reinzukommen. Von daher fand ich es ein wenig vorsichtig gelaufen – aber ich glaube, das geht jedem Paar so. Da sind die Trainingsleistungen mitunter noch überzeugender.

Sie selbst haben zahlreiche wichtige Wettkämpfe als Trainer begleitet – unter anderem die Jahrhundertkür von Aljona Savchenko und Bruno Massot bei den Olympischen Spielen 2018. Wie lässt sich mit dieser Nervosität umgehen?

Ich bin der Meinung, dass man das im Training nicht trainieren kann, dazu braucht man den Wettbewerb. Nach ein paar Wettbewerbssaisons kann man sich immer mehr von dieser Anspannung befreien. Und wir wissen ja, dass Mini und Nikita eher am Anfang ihrer hoffentlich großartigen Karriere stehen. Da darf noch ein bisschen Erfahrung gesammelt werden, um die Konkurrenz noch befreiter und schwungvoller in Schach zu halten. Am Ende machen schließlich alle das Gleiche, wodurch es darauf ankommt, wie man es macht.

Nun kennen Sie allen voran Minerva Hase aus ihrer Zeit als Bundestrainer sehr gut, aber auch Nikita Volodin. Was macht das "Wie" bei den beiden denn aus und anders?

Also wir müssen natürlich festhalten, dass sie zwei sehr attraktive Menschen sind, ein harmonisch aussehendes Paar, das auch von der Größe her gut passt. Die beiden nehmen viel Raum ein auf dem Eis und das ist eine Stärke, die man ausspielt. Minerva hat eine tolle Mimik und eine tolle tänzerische Ausbildung. Sie kann ihre Arme toll bewegen, hat hohe Beine und eine große Bewegungsamplitude. Nikita ist ähnlich gut ausgebildet worden im russischen System. Du hast bestimmte Paare, die wie Schatten harmonieren in ihren Bewegungen, wie ein Spiegelbild auf dem Eis. Das ist bei den beiden so. Aber eine Sache kommt mir bei all dem oft ein wenig zu kurz.