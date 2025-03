Große erklärte, dass der "Fall Pechstein am 27.02.2025 nach über 16 Jahren ein klares und versöhnliches Ende gefunden hat". Die offizielle Verkündung erfolge in vorheriger Absprache mit der Internationalen Eislauf-Union (ISU). Große äußerte sich am Montag nicht dazu, wie die Einigung konkret aussieht.

Am frühen Abend bestätigte die ISU die Einigung auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID). Am Montag in einer Woche soll eine Pressekonferenz stattfinden. Dem Oberlandesgericht München, wo der Fall zuletzt im Oktober verhandelt worden war, war am Montag über eine Einigung zunächsts "nichts bekannt", teilte das Gericht auf SID-Anfrage mit.

Am 3. Juli 2009 hatte der Eislauf-Weltverband Pechstein anhand von Indizien und ohne Dopingnachweis "wegen Blutdopings" rückwirkend vom 9. Februar 2009 für zwei Jahre gesperrt. Pechstein erklärte daraufhin, dass Mediziner bei ihr deutliche Hinweise auf eine Blutanomalie gefunden hätten. Der Internationale Sportgerichtshof CAS bestätigte im November 2009 in Lausanne dennoch das Urteil der ISU. Pechstein verpasste daraufhin unter anderem die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver.