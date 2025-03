Wie außergewöhnlich die Karriere der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (53) verlaufen ist, lässt sich leicht erklären. Denn allein mit der Auflistung der 57 Goldmedaillen, die Pechstein in ihrer langen Karriere bei nationalen und internationalen Meisterschaften gewonnen hat, ließe sich ein ganzer Artikel füllen. Und doch wird nicht bei jedem, dem ihr Name etwas sagt, sofort die sportliche Erinnerung überwiegen. Denn Claudia Pechstein war immer wieder auch Gegenstand von Streitigkeiten. Die größte und langwierigste Auseinandersetzung beginnt 2009 und mit auffälligen Werten (zur ausführlichen Chronologie).

Die Kurzform geht so: Gesperrt vom Eislauf-Weltverband (ISU) wegen Blutdopings. Allerdings ohne Nachweis, ohne positive Dopingprobe. Nur anhand von Indizien. Ein erhöhter Anteil an Retikulozyten im Blut wurde ihr zum Verhängnis. In der Folge streiten sich die Experten. Die einen, wie der Heidelberger Professor Werner Franke, erklären, Werte wie bei Pechstein kämen in der Natur nicht vor. Andere, wie der Kölner Dopinganalytiker Wilhelm Schänzer, sind der Auffassung, Doping könne ihr so nicht nachgewiesen werden.