Das Abtauchen in virtuelle Welten, Geschick an Maus, Tastatur und Konsolen, Wettkämpfe in Fortnite und Counter Strike, Livestreams auf Twitch – all das verbindet man eher mit Jugendlichen und jungen Erwachsen als mit Politikern. Sie waren in den vergangenen Jahren die treibende Kraft hinter dem weltweiten Aufstieg von eSport und Gaming. Der wiederum hat dafür gesorgt, dass der eSport mittlerweile aber eben auch auf den Tischen der Politik liegt. Die Kernfragen am vergangenen Freitag: Wie gelingt es, den eSport möglichst bald gemeinnützig zu machen? Und: Hat Berlin dauerhaft das Potenzial zur eSport-Hauptstadt Europas?

Zumindest die erste dieser Fragen beschäftigt sowohl die Politik als auch die verschiedensten eSport-Akteure in Deutschland seit Langem. Der eSport-Bund Deutschland (ESBD), Profiteams wie Berlin International Gaming (BIG), klassische Sportvereine mit einem Interesse an einer Gaming-Sparte – sie alle sind zuletzt in Umfang und Anzahl rasant gewachsen. Inklusive Spiele-Entwicklern, Hardware-Herstellern und Co. verzeichnete der deutsche Gaming Markt alleine im Jahr 2023 einen Umsatz von knapp zehn Milliarden Euro.

Nun ist eSport nur ein Teil der Gaming-Branche, allerdings einer, der längst mitten in der Gesellschaft und der Lebensrealität vieler junger Menschen angekommen ist. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat für das Jahr 2027 gar die ersten "Olympischen eSport-Spiele" angekündigt. "Wenn wir uns da nicht blamieren wollen, muss die Regierung das Thema eSport ernst nehmen", mahnt Daniel Finkler. Er ist der Geschäftsführer von Berlin International Gaming, eines der erfolgreichsten eSport- in Deutschland, das als Paradebeispiel für die Strukturen im Gaming-Bereich hierzulande dient.