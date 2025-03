Die Frauen von Union Berlin mussten in der 2. Bundesliga eine 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt II einstecken. In einem chancenarmen Spiel war Elena Mühlemann die einzige Torschützin. Trotz der Niederlage verbleiben die Köpenickerinnen auf Tabellenplatz 2.

Union begann mit hohem Pressing und verzeichnete in Person von Dina Orschmann die erste Torchance der Partie (9. Minute). In der Folge beobachteten die 269 Fans im Stadion am Brentanobad ein taktisch geprägtes Duell, in dem beide Defensiven fast alle Bemühungen abblockten und sich vieles im Mittelfeld neutralisierte.

Richtung Ende der 1. Halbzeit sah Union-Trainerin Ailien Poese dann aber ein klares Chancen-Plus ihrer Mannschaft - trotzdem ging es mit einem 0:0 in die Pause.