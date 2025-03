"Ich glaube nicht, dass 95 Prozent meines Teams und auch des Trainer- und Betreuerstabs so kurzfristig wieder die Chance bekommen, in der 2. Bundesliga zu spielen", sagte er zu Wochenbeginn.

Im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 will Fußball-Drittligist Energie Cottbus wieder einen Erfolg feiern. Nach drei Niederlagen in Folge hatte Trainer Claus-Dieter Wollitz seine Ansprache nach innen und nach außen verändert.

Monatelang hat sich Claus-Dieter Wollitz beim Thema Aufstieg in die 2. Liga öffentlich zurückgehalten. Doch nach dem 1:2 in Saarbrücken wird es nun offensiv angegangen. Denn Cottbus steht vor einer richtungsweisenden Woche. Von Andreas Friebel

Nachdem die Lausitzer in den Vorwochen zunächst die Tabellenführung abgegeben hatten und dann auf den ungeliebten dritten Relegationsrang abgerutscht sind, soll nun gegen den Tabellenvorletzten ein Sieg her (Anpfiff 19 Uhr). Cottbus geht als Favorit in die Partie, zumal die Niedersachsen aus den vergangenen sieben Partien nur einen Punkt holten.

In die Startelf rückt Erik Engelhardt, der seit seiner Rückkehr nach Cottbus (von VfL Osnabrück) noch überhaupt nicht getroffen hat. Er ersetzt den gelb gesperrten Torjäger Timmy Thiele.