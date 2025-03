Amateurfußballspiel in Prenzlauer Berg nach Gewaltvorfällen abgebrochen

Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg musste ein Amateurfußballspiel am Sonntag nach gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Mannschaften abgebrochen werden.



Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind bei der Partie auf dem Tesch-Platz in der Dunckerstraße zunächst zwei Spieler der Gastmannschaft auf einen ihrer Gegner losgegangen. Dabei wurde das Opfer durch einen Tritt gegen den Kopf leicht verletzt. Mitglieder beider Mannschaften gelang es, die Streitenden zu trennen, wie es weiter hieß.