Was es also zu bedeuten hat, würde man gern wissen, und da trifft es sich bestens, dass Daniel Donaldson kurz vor Anpfiff der ersten Partie noch eben Zeit für eine kleine Medienrunde hat. Donaldson ist 38 und hat ein derart gewinnendes Lächeln, dass man zumindest kurz überlegen würde, ihm eine Kfz-Versicherung abzukaufen, selbst wenn man gar kein Auto besitzt. Vor allem aber ist er CMO der "Baller League" – Chief Marketing Officer.

Man will eigentlich nicht, wird dann aber doch gezwungen, grundsätzlich zu werden. Die "Baller League" also (für Basiswissen bitte hier entlang ). Für ihre nun dritte Saison von Köln nach Berlin umgezogen, untergekommen in Hangar sieben des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Und überall steht ihr Slogan geschrieben, der erklärt, was das hier sein soll und weshalb man also nochmals grundsätzlich werden muss: "A new era of Football."

Die Zuschauer-Zahlen in den Stadien steigen eher, als dass sie sinken. Auch die Einschaltquoten der Fernsehübertragungen sind stabil. Und das, obwohl es ja tatsächlich genügend Gründe gibt, dem "modernen" Fußball den Rücken zuzukehren. Korrupte Verbände, die gegen viel Geld auf Menschenrechte pfeifen und dem Sportswashing die Hand reichen. Wettbewerbe wie die Champions League, die die Kluft in den nationalen Ligen so groß hat werden lassen, dass dort die immer gleichen Teams Meister werden. Das Gefühl, dass alles nur noch Show und Kommerz ist. Womit sich der Kreis schließt.

Die "Baller League" ist ein exklusiver Zirkel. Er besteht aus ein paar Dutzend Amateur-Fußballern, einer Handvoll mittelmäßiger Ex-Profis und Influencern als sogenannte Team-Manager, die die "Baller League" in Streams und auf Social Media als Content-Generator nutzen. Dabei ist es ein bisschen so wie früher mit Stefan Raab und seiner Wok-WM oder seinen Turmspringen-Events oder seinen Stockcar-Rennen. Die Fans der Streaming-Giganten Montana Black, Hands of Blood oder Knossi hätten ihren Stars vermutlich auch bei einer Wettbügel-Liga zugeschaut. Der Fußball ist nur Beiwerk. Vor-Ort-Zuschauer bei der "Baller League" zu sein fühlt sich wohl auch deshalb an, als wäre man der unbeachtete "Plus-Eins"-Gast auf einem Firmen-Event, das ein paar Ex-Fußballer und Promis als Attraktion des Abends eingekauft hat.

Einen Hangar sieben wie in Berlin Tempelhof gibt es auch auf dem Flughafen in Salzburg. Es ist eine Art inoffizielle Firmenzentrale des Getränke-Giganten Red Bull, der von 2005 an und rein aus Werbezwecken begonnen hat, ganze Fußball-Vereine zu kaufen. Mitbestimmungs-Möglichkeiten durch lästige Vereinsmitglieder wie ansonsten üblich? Nicht erwünscht. Die große Kraft des Fußballs aber war immer auch seine Durchlässigkeit und die Chance auf Teilhabe. Red Bull und auch die "Baller League" jedoch sind das Gegenteil davon.

Das spürt man auch an diesem ersten "Baller-League"-Spieltag in Berlin. Während sich draußen über dem Tempelhofer Feld die rote Abendsonne in den Himmel kuschelt, dominiert in Hangar sieben die kühle Atmosphäre eines TV-Studios vor der Aufnahme. Viele junge Menschen wuseln herum, mit Headsets und Kameras bewaffnet. Ein Gefühl von "Gleich geht’s los" liegt in der Luft. Aber was eigentlich?

Auch auf dem Platz herrscht in der Folge und zwischen den Spielen geschäftiges Treiben. Immer wieder betreten die Zugpferde der "Baller League" den Rasen. Es wird viel gelacht und viel gestreamt. Die rund 1.000 Zuschauer in der Halle aber sind Zaungäste. Man könnte auch sagen: Beiwerk. Kulisse. Sie bekommen nichts von dem mit, was dort live für das Internet produziert wird.

Während der Spiele ist es ähnlich. Was auch daran liegt, dass es zwar eine Art Hallensprecher gibt. Der aber ist rein akustisch so schlecht zu verstehen, dass man sich irgendwann gar nicht mehr bemüht, ihn verstehen zu wollen. Die eine Anzeigetafel im Hangar ist auch keine große Hilfe. Man muss schon sehr im Thema sein, um zu kapieren, wer gerade gegen wen spielt oder warum eine Partie gerade unterbrochen ist.