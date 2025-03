Debakel in Elversberg: Hertha BSC rutscht tiefer in den Tabellenkeller

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat eine heftige Klatsche bei der SV Elversberg bekommen. Die Berliner unterlagen am Sonntag in der saarländischen Provinz mit 0:4. Bereits zur Halbzeit lagen die Blau-Weißen mit 0:4 hinten. Die mitgereisten Fans stellten daraufhin ihre Unterstützung ein. Durch die Pleite nach erschreckend schwacher Leistung stehen die Berliner nur noch vier Zähler vor Braunschweig, das aktuell auf dem Relegationsplatz steht.

Die Gastgeber übernahmen in den ersten Minuten sofort die Kontrolle über das Spiel. Sie hatten mehr Ballbesitz und drückten Hertha in die eigene Hälfte. Elversberg profitierte dabei von vielen Ungenauigkeiten im Berliner Spiel. Immer wieder gab es einfache Ballverluste, die Blau-Weißen wirkten hektisch. Beim frühen 1:0 für Elversberg in der 11. Minute kamen dann noch schwere Stellungsfehler hinzu. Das Abwehrzentrum um Marton Dardai und Linus Gechter war komplett unbesetzt und so war es ein einfacher Pass, der Muhammed Damar in Szene setzte. Der Mittelfeldspieler lief allein auf Tjark Ernst zu und hob den Ball sicher ins Berliner Tor. Elversberg legte nach: Dardai klärte den Ball nach einem Elversberger Angriff schwach vor den eigenen Strafraum, wo Robin Fellhauer ihn kurz annahm und direkt ins linke untere Eck schoss (29.).

Und für die 1.600 mitgereisten Hertha-Fans kam es noch schlimmer: Wieder war es ein einfacher Pass über die Abwehrkette - die ungeschlossen und viel zu spät auf Abseits spielte - der diesmal Tom Zimmerschied alleine vor Ernst auftauchen ließ. Der 26-Jährige nutze die Einladung und verwandelte zum 3:0 (37.). Wer gedacht hatte, damit würde es in die Pause gehen, lag falsch. Nach einem Foul von Gechter an Lukas Petkov gab es Elfmeter, den Semih Sahin sicher verwandelte (45.+ 4). Die Führung für die Hausherren ging auch in der Höhe komplett in Ordnung, Hertha zeigte eine erschreckend schlechte erste Hälfte.