Monatelang hat sich Claus-Dieter Wollitz beim Thema Aufstieg in die 2. Liga öffentlich zurückgehalten. Doch nach dem 1:2 in Saarbrücken wird es nun offensiv angegangen. Denn Cottbus steht vor einer richtungsweisenden Woche. Von Andreas Friebel

Vor dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 (Dienstag, 19 Uhr), hat der Cottbuser Trainer seine Ansprache nach innen und nach außen verändert. Wohl auch, weil nach dem sicheren Klassenerhalt in der dritten Liga im Team etwas die Luft raus scheint. Seit dem entscheidenden Heimsieg über Verl (1:0) hat sein Team drei Niederlagen am Stück kassiert. "Ich möchte keinem Spieler absprechen, dass er nicht gewinnen will. Aber als Mannschaft ist das nicht zu sehen. Wir müssen den Fokus wieder auf das Gemeinsame legen. Dann haben wir wieder Erfolg."

"Die müssen, wir wollen", sagte Claus-Dieter Wollitz unmittelbar nach der dritten Energie-Niederlage in Folge in Saarbrücken . "Die" sind Tabellenführer Dresden und Verfolger Saarbrücken. "Wir" - ist der FC Energie , der im letzten Drittel der Saison nun Druck auf die Konkurrenz in der dritten Fußball-Liga machen möchte, weil die Lausitzer nun selbst recht offensiv mit dem Thema Aufstieg umgehen.

Ein Grund dafür, dass bei den Lausitzern derzeit etwas der Wurm drin ist: Von der Bank kommt zu wenig Druck. Über Monate konnte sich Energie auf seine Einwechselspieler verlassen. Wer kam, lieferte ab. "Seit drei Spielen kommt von der Bank nichts mehr. Da fehlen mir die Emotionen. Wir schießen am Samstag den Anschluss. Aber dann sehe ich nicht, dass man das 2:2 will", so Wollitz.

Und so ist der FC Energie nun auf Rang drei abgerutscht. Was für den Aufsteiger noch immer ein starkes Zeichen nach dem 27. Spieltag ist. Zumal der Abstand auf den Tabellenvierten, Bielefeld, weiter fünf Punkte beträgt. Aber Wollitz will mehr von seiner Mannschaft sehen und hat in der Spielauswertung am Sonntag sein Team auf eine seiner Meinung nach "historische Chance" hingewiesen. "Ich glaube nicht, dass 95 Prozent meines Teams, und auch des Trainer- und Betreuerstabs, so kurzfristig wieder die Chance bekommen, in der 2. Bundesliga zu spielen." Damit will der 59-Jährige sein Team anstacheln, motivieren. Zugleich macht er aber auch deutlich. "Egal in welcher Liga wir in der neuen Saison spielen. Es wird wohl gegen den Abstieg gehen."

Was bei einem Aufstieg mehr als nachvollziehbar ist. Aber auf Grund der nach wie vor knappen Kassen erwartet Wollitz auch in der dritten Liga einen harten Kampf um den Ligaverbleib. Denn nicht jeden Leistungsträger werden die Lausitzer halten können. Wenn also schon Klassenkampf, dann bitte doch in der 2. Liga.