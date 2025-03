Der 1. FC Union trifft in der Bundesliga auf Bayern München. In Audiostream und Liveticker können Sie verfolgen, ob die Köpenicker ihren zweiten Sieg in Folge einfahren - es wäre zugleich der erste überhaupt gegen den deutschen Rekordmeister.

Mit dem etwas überraschenden 2:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt im Rücken empfängt der 1. FC Union Berlin am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) den FC Bayern München im Stadion An der Alten Försterei.

Trotz des Erfolgs gegen Eintracht Frankfurt konnte Union den Vorsprung auf den Relegationsplatz vorige Woche nicht ausbauen. Nun kommt der FC Bayern an die Alte Försterei. Der gesperrte Trainer Steffen Baumgart muss von der Tribüne zuschauen.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart, der das Spiel aufgrund einer Gelbsperre nur von der Tribüne aus verfolgen darf, geht als Außenseiter in die Partie - und würde im Falle eines Sieges etwas Historisches schaffen. Denn: In bislang elf Versuchen konnten die Köpenicker noch nie in der Bundesliga gegen den deutschen Rekordmeister gewinnen (acht Niederlagen, drei Unentschieden).

Die Ansprache in der Kabine vor der Partie und auch in der Halbzeit darf Baumgart selbst halten. An der Seitenlinie jedoch wird ihn Co-Trainer René Wagner vertreten.