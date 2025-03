Analyse | Union gewinnt in Freiburg - Die Wellenreiter von Köpenick

So 30.03.25 | 20:04 Uhr | Von Anton Fahl

IMAGO / Steinsiek.ch Audio: rbb24 Inforadio | 30.03.2025 | Detlev Lindner | Bild: IMAGO / Steinsiek.ch

Der 1. FC Union hat am Sonntag die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. In Freiburg überzeugte das Team von Trainer Baumgart erneut im Kollektiv - und "Aktivposten" Hollerbach lieferte auch ohne direkte Torbeteiligung. Von Anton Fahl

Um die Gefühlslage im Lager des 1. FC Union Berlin zu beschreiben, brauchte Benedict Hollerbach nur ein Wort: "Weltklasse", so der Stürmer des Fußball-Bundesligisten nach dem 2:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg am Sonntagnachmittag. "Wir hatten wirklich einen tollen Matchplan, haben sehr diszipliniert gespielt und an unsere guten Leistungen aus den vorigen Spielen angeknüpft. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft - so kann es weitergehen." Nach dem Erfolg im Breisgau steht fest: Die "Eisernen" nehmen es aktuell mit den Großen der Liga besonders gerne auf. Aus den drei Duellen in Frankfurt, gegen den FC Bayern und beim SC Freiburg holten die Köpenicker beeindruckende sieben von neun möglichen Punkten – jeweils nach einem 0:1-Rückstand.

Eiserne Stärken

"Wir haben den Klassenerhalt als oberstes Ziel ausgegeben, und wenn man mit dem Abstieg zu tun hat, dann bewegt man sich immer in Wellenbewegungen", hatte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union, vor dem Spiel in Freiburg im rbb-Interview gesagt. Der FCU, so viel ist nach dem jüngsten Coup in Freiburg sicher, reitet seit Mitte März auf einer Erfolgswelle. Sieben Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Abstand auf den Relegationsrang nun acht Punkte. Die Planungen für das siebte Bundesliga-Jahr in Köpenick können langsam aber sicher intensiviert werden. Denn auch in Freiburg besannen sich die "Eisernen" auf ihre alten Stärken. Aus einer 3-4-3-Grundordnung verteidigten sie tiefstehend und kompakt. Durch das Zentrum gab es für den SCF nahezu kein Durchkommen, die vielen hohen Hereingaben – insbesondere in der Schlussphase – verpufften wirkungslos. "Wir haben ihnen wenige Räume gelassen und sie vor allem auch nicht übermäßig hoch gepresst", befand auch Hollerbach. "Das mögen sie ganz gerne, wenn sie den Gegner ein bisschen locken können. Dann schalten sie sehr schnell um und können sehr schnell viele Gegner überspielen."

"Union gibt niemals auf" - Choreo der mitgereisten Fans des 1. FC Union in Freiburg.

Freiburg kommt nur einmal zur Entfaltung - Union effizient

Und genau das taten die Freiburger in der 29. Minute: Über acht Stationen mit je maximal zwei Ballkontakten trugen die Hausherren einen stringenten Angriff über Unions linke Abwehrseite vor, den der freistehende Lucas Höler zum 1:0 vollendete. "Da sind wir zu früh angelaufen und waren zu behäbig. Das haben sie direkt ausgenutzt und das ist deren Qualität", meinte Hollerbach. Es sollte jedoch eine Ausnahmeerscheinung an diesem Sonntag bleiben. Im weiteren Spielverlauf ließ Union quasi nichts mehr zu, die einzige weitere hochkarätige Chance durch Vincenzo Grifo, der sein 300. Pflichtspiel für Freiburg absolvierte, entschärfte FCU-Keeper Frederik Rønnow mit einer Glanzparade in der 60. Minute. Auf der anderen Seite bewiesen die Köpenicker – bei gerade einmal 28 Prozent Ballbesitz – bemerkenswerte Effizienz: Exakt 100 Sekunden nach dem Freiburger Führungstreffer war es Rani Khedira, der mit einem trockenen Abschluss und seinem ersten Saisontreffer auf 1:1 stellte (30.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel markierte Andrej Ilić, der eine punktgenaue Flanke von Tim Skarke einnickte, den Siegtreffer (48.).

Hollerbach bleibt Unions wertvollster Offensivmann

Auch ohne direkte Torbeteiligung bewies Benedict Hollerbach in Freiburg, warum er aktuell der wertvollste Offensivakteur im Trikot des 1. FC Union ist. Immer wieder suchte er den direkten Weg in die Spitze, zog Fouls und Ecken, bediente seine Mitspieler und riss mit Tiefenläufen entscheidende Lücken im letzten Angriffsdrittel. So auch vor beiden Treffern der Köpenicker: Das 1:1 durch Khedira leitete Hollerbach mit einer energischen Aktion ein, vor dem 2:1 lief der Stürmer zum kurzen Pfosten durch, was Ilić den nötigen Raum verschaffte, um am langen Pfosten freistehend zu knipsen. Nach den beiden Joker-Einsätzen in Frankfurt und gegen Meisterfavorit Bayern lieferte der "Aktivposten" und "Mannschaftsspieler", wie ihn Steffen Baumgart bezeichnete, zur Abwechslung mal wieder von Beginn an. Was den gewohnt nüchtern analysierenden Trainer des FCU zu der Erkenntnis kommen ließ: "Wenn du auswärts gewinnst, ist die Stimmung immer gut", so Baumgart am ARD-Mikrofon. "Wir sind die letzten drei Spiele jedes Mal nach 0:1-Rückstand zurückgekommen – und das nicht irgendwo. Das ist schon ganz okay."

