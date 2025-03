Als Deutschland am 22. März 2020 in seinen ersten Lockdown ging, war der Fußball bereits in der Corona-Pause. Zwei Wochen zuvor hatte Hertha BSC noch gespielt, im heimischen Olympiastadion, vor 58.000 Zuschauern gegen Werder Bremen (2:2). Der Ausgleichstreffer zum Endstand durch Matheus Cunha fiel in der 60. Minute. Ein brasilianischer Nationalspieler in Blau-Weiß. Ein Weltklasse-Fußballer. Auf Vorlage von Maximilian Mittelstädt, der erst deutlich später und fernab seiner Heimat Berlin zum deutschen Nationalspieler werden sollte.

Als Deutschland am 22. März 2020 in seinen ersten Corona-Lockdown ging, hatte man in Berlin eigentlich damit gerechnet, über ganz andere Dinge reden zu können. Über das zweite Hauptstadtderby der Bundesliga-Geschichte zum Beispiel. Hertha- Union , angesetzt für den Tag zuvor.

Ansonsten sind Erinnerungen ja so eine Sache. Nehmen wir zum Beispiel einen Test des WDR-Wissenschaftsmagazin "Quarks" , der aufzeigt, wie leicht sie zu manipulieren sind. Dort heißt es: "Katarina hat noch nie in ihrem Leben auf einem Elefanten gesessen. Wir fälschen ein Kindheitsfoto von ihr – und nach einigen Gesprächen erinnert sie sich sogar an Details des Elefantenritts. Details, die nie passiert sind."

Wer weiß schon, was gewesen wäre wenn? Wenn er an diesem 21. März gegen Union hätte spielen dürfen. Wenn er gewonnen hätte und fortan auch. Wäre die Hertha heute noch immer Bundesligist?

Faktisch könnte man sich daran erinnern, dass der Trainer der Hertha bei diesem Spiel wohl noch Alexander Nouri geheißen hätte. Nouri war eigentlich als Co-Trainer eingeplant gewesen für die Spielzeit 2019/20. Doch nachdem Chef-Trainer Klinsmann im Februar ein fröhliches "Ha Ho He, Euer Jürgen" in ein Facebook-Live geschwäbelt hatte und seiner vermeintlichen Lebensaufgabe Hertha ohne Mehrwert entschwand, durfte sich Nouri versuchen. Ehe er Anfang April entlassen wurde, inmitten der Spielpause.

Erinnerungen sind wie eine fortwährend mitgeschleppte Therapie für unseren Geisteszustand. In ihnen werden schöne Momente verstärkt und die schrecklichen verblassen oder verschwinden ganz, damit sie nicht ewig als Ballast in unserem Seelen-Haushalt herum liegen. Und natürlich hängen Erinnerungen auch daran, wie wir Dinge überhaupt wahrnehmen. Weshalb in diesen Text nun das Ich einzieht. Denn ganz sicher erinnern Sie sich an das alles ganz anders.

Für den Fußball zu Corona-Zeiten erinnere ich mich zunächst an mein absolutes Verständnis dafür, die Bundesliga auszusetzen. Gerade auch, weil sie so viele Zuschauer anzieht und die Spiele zu sogenannten Super-Spreader-Events verkamen. So wurde ein Champions-League-Spiel zwischen Bergamo und Valencia am 19. Februar 2020 rückblickend als "Stunde Null" für die dramatische Ausbreitung des Virus in der Stadt betrachtet. Die erst 2021 gespielte Europameisterschaft 2020, bei der Zuschauer wieder zugelassen waren, soll nach Studienlage [tagesschau.de] immer noch etwa 840.000 zusätzliche Infektionen verursacht haben. Der Fußball aber drängte schon zuvor und fortwährend auf Aufrechterhaltung des Spielbetriebs.