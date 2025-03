Chris MOL SRB Sonntag, 09.03.2025 | 15:30 Uhr

In Frankfurt / Main vor der dortigen Kulisse

zu spielen, wird nicht einfach. Allerdings hatte Eintracht Frankfurt am Donnerstag auch ein schweres Europa League Spiel gegen Ajax Amsterdam, auch wenn sie es gewonnen haben.



Die Bundesliga ist die Bundesliga, da hängen beide Mannschaften etwas durch und sind meilenweit von den eigenen Zielen entfernt.



Persönlich hoffe ich, dass der 1.FC Union Berlin endlich möglichst wieder 3 Punkte gewinnt. Aber in jedem Fall, halte ich einen für Punkt möglich. Es bedeutet auch, sich wieder auf die eigenen Tugenden zu besinnen! Da muss endlich vernünftiger Fußball gespielt werden, sonst wird es nix damit!



Nächste Woche wird auch nicht einfacher, da kommt Bayern München u. die haben mal abgesehen von gestern, gerade eine gute Serie gespielt.



Den Blick nach oben richten! Auf geht's und zeigt es allen, dass die Mannschaft vom 1.FC Union Berlin auch noch Fußball spielen kann. Heute ist heute, mal sehen, was am Spielende zählbares für Union herauskommt!