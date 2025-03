3. Fußball-Liga - Claus-Dieter Wollitz bleibt auch in der kommenden Saison Trainer von Energie Cottbus

Fr 07.03.25 | 20:38 Uhr

Bild: IMAGO/Fotostand

Die Tendenz zeigte klar in die nun eingeschlagene Richtung, nun aber ist auch offiziell: Claus-Dieter Wollitz bleibt entgegen der ursprünglichen Pläne auch über die Saison hinaus Trainer von Energie Cottbus.

Claus-Dieter Wollitz bleibt Cheftrainer des FC Energie Cottbus. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Nach intensiven Beratungen haben sich die Verantwortlichen und Wollitz darauf geeinigt, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Ursprünglich war geplant, dass Wollitz im Sommer 2025 vom Trainerposten zurücktritt und nur noch die Position des Sportlichen Leiters bekleidet. "Wir haben es uns nicht leicht gemacht, weil wir grundsätzlich natürlich zu den Dingen stehen, die wir sagen", so Wollitz in einem Statement auf der Klub-Homepage [fcenergie.de]. "Dennoch sind wir alle davon überzeugt, dass wir unseren Weg in dieser Konstellation und ganz im Sinne des FC Energie nun auch so weitergehen möchten. Ich brenne für diesen Job, ich brenne für unseren Club und deswegen werden wir auch in der kommenden Saison als geschlossenen Einheit weitermachen".

Kontinuität an der Seitenlinie

Wollitz wird somit auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen, unabhängig von der Liga, in der Energie Cottbus dann spielt. Das Timing der Bekanntgabe immerhin passt - das Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am Samstag, den 08.03. (ab 13:55 Uhr, live im rbb Fernsehen und im rbb|24-Livestream), ist Wollitz' 400. Pflichtspiel als Trainer von Energie Cottbus. Insgesamt ist es aktuell nach 2009-2011 und 2016-2019 die dritte Amtszeit des 59-Jährigen in der Lausitz. "Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich sehr froh bin, dass wir mit Pele auch in die kommende Saison gehen werden, egal in welcher Liga. Das gibt uns Planungssicherheit und schafft klare Verhältnisse für alle weiteren Schritte, die unsere personellen Planungen betreffen", wird Cottbus-Präsident Lemke auf der Klub-Homepage zitiert. Es sei gut, "dass wir jetzt alle gemeinsam diese Entscheidung getroffen haben, die sich über die Gespräche in den vergangenen Wochen hinweg auch schon so angedeutet hatte".

Weitere Zukunft noch offen

Die ursprünglichen Pläne, nach denen Wollitz ab Sommer 2025 nur noch als Sportlichen Leiter agiert, werden damit vorerst auf Eis gelegt. Der Verein betont jedoch, dass man langfristig weiterhin auf Wollitz' Expertise in verschiedenen Bereichen setzen möchte. "An unserem perspektivischen Plan, dass Pele in absehbarer Zeit dann die Geschicke unseres Clubs als Sportdirektor leiten soll, ändert dieser Umstand allerdings nichts. Das möchte ich klar betonten", erklärte Lemke.

Der Durchmarsch ist nahe

Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus steht nach einer überragenden Hinrunde derzeit auf Rang zwei in der Tabelle und somit vor dem direkten Durchmarsch in die zweite Liga, in der der Klub zuletzt in der Saison 2013/14 spielte. Ursprünglich waren die Lausitzer dabei mit dem klaren Ziel Klassenerhalt in die Spielzeit gestartet. Ein Ziel, das auch von Experten als das einzig realistische genannt wurde. Umso überraschender die aktuelle Entwicklung. Auch wenn die Mannschaft zuletzt zwei Niederlagen in Folge zu verkraften hatte und nur noch einen Punkt Vorsprung auf Saarbrücken und damit auf Rang drei hat, der zu Saisonende Relegationsspiele gegen den Tabellen-Sechzehnten der zweiten Liga zur Folge hätte.

