Rastplatz in Hessen

Nach einem Fußballspiel in Saarbrücken ist ein Bus mit Fans von Energie Cottbus angegriffen worden. Mehrere der Businsassen wurden bei der Attacke teils schwer verletzt, wie die Polizeidirektion Osthessen am Montag mitteilte. Zuerst hatte der Fußball-Drittligist am Montag auf seiner Internetseite auf den Angriff hingewiesen [fcenergie.de].