3. Liga - Cottbus feiert in Sandhausen glücklichen Sieg

So 16.03.25 | 15:26 Uhr

Bild: IMAGO / Eibner

Energie Cottbus hat beim SV Sandhausen einen wichtigen 1:0-Sieg feiern können. Der Erfolg kam allerdings äußerst glücklich durch einen umstrittenen Foulelfmeter zustande. Durch die drei Punkte rutscht Energie wieder auf den 2. Rang in der Tabelle.



Cottbus in der ersten Hälfte überlegen, aber vor dem Tor nicht zwingend genug

Sandhausen in der zweiten Hälfte das bessere Team

Cigerci verwandelt umstrittenen Foulelfmeter in der 71. Minute



Durch das 1:0 steht Cottbus wieder auf Platz 2 in der Tabelle



Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat am Sonntag in Sandhausen einen glücklichen 1:0-Sieg gefeiert. Energie war zwar in der ersten Hälfte überlegen gegen den Tabellen-18., doch entweder fehlte der letzte Pass oder vor dem Tor die nötige Präzision. In der zweiten Hälfte war Sandhausen besser, doch Tolcay Cigerci traf für Energie per umstrittenen Foulelfmeter zum 1:0. Durch den Sieg rückt Cottbus auf den 2. Platz in der Tabelle vor und steht nun wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Der Spielverlauf

Sandhausen wartete seit sechs Spielen auf einen Sieg und man merkte der Elf von Trainer Kenan Kocak die Verunsicherung an. Der SVS stand tief und überließ Cottbus die Spielkontrolle. Energie-Offensivmann Lucas Copado kam in der 8. Minute nach einer schönen Kombination zur ersten Chance, sein Schuss aus halbrechter Position strich nur knapp am Tor vorbei. Sandhausen lauerte auch in der Folge nur auf Konter, doch die FCE-Abwehr zeigte sich einige Male auf dem Posten. Die Riesenchance zur Führung hatte dann erneut Copado: Bretschneider servierte in der 26. Minute seine Flanke von der linken Außenbahn mustergültig in den Strafraum, wo der Energie-Angreifer freistehend fünf Meter vor dem Tor am Ball vorbeisäbelte. Trainer Claus-Dieter Wollitz und die Cottbusser Bank rauften sich kollektiv die Haare. Auch im Anschluss kam von Sandhausen wenig, doch entweder war bei Energie der letzte Pass zu ungenau oder die zahlreichen Standards verpufften wirkungslos, weshalb es zur Pause beim 0:0 blieb.

Cottbus im Spielaufbau nicht immer souverän

Nach der Halbzeit kam auf Cottbusser Seite Maximilian Krauß für den unauffälligen Phil Halbauer in die Partie, doch Sandhausen hatte die Möglichkeiten zur Führung: FCE-Keeper Elias Bethke parierte zunächst einen Kopfball von Jeremias Lorch (47.), nach der anschließenden Ecke lenkte er einen Abschluss von Justin Butler an die Latte (48.). Sandhausen presste nun früher und Cottbus brauchte einige Minuten, sich darauf einzustellen, bemühte sich um Ruhe in den Aktionen, wirkte aber im Spielaufbau nicht immer souverän. Sandhausen blieb in dieser Phase die gefährlichere Mannschaft: Stanislav Fehler kam frei zehn Meter vor dem Tor zum Abschluss und jagte den Ball knapp über den Kasten (56.). In der 69. Minute kam es dann zur spielentscheidenden Szene der Partie: Sandhausens Abwehrspieler Jonas Weik zog Copado an der Strafraumkante das rechte Bein weg. Schiedsrichter Patrick Alt zeigte nach Beratung mit seinem Assistenten auf den Punkt – eine äußerst glückliche Entscheidung pro Energie. Wenn überhaupt dann hatte Copado die Linie des Strafraums nur hauchzart mit seinem Fuß berührt. Nach langen Diskussionen verwandelte Tolcay Cigerci sicher zum 1:0 für Energie (71.). Zehn Minuten später hatte Cottbus dann Glück: Butler traf mit seinem Heber frei vor Bethke nur die Latte. Sandhausen drückte weiter, Cottbus verteidigte aufopferungsvoll und holte am Ende einen glücklichen Auswärtssieg.

Der Liveticker zum Nachgucken

