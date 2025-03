Der FC Energie Cottbus mischt weiter im Aufstiegsrennen der 3. Liga mit. Im Interview spricht Kapitän Axel Borgmann über zwei besonders ereignisreiche Jahre, seinen unverhofft langen Aufenthalt in Cottbus und Wollitz' Legendenstatus in der Lausitz.

Axel Borgmann: Es ist schon so – mit einem Sieg wäre alles wieder gut. Wir haben das schnell abhaken können, schon am Tag danach. Natürlich waren wir brutal enttäuscht, als wir ausgeschieden sind. Wir müssen das aber trennen: Das eine ist der Landespokal, wo wir unser Ziel nicht erreicht haben [Cottbus unterlag dem Oberligisten RSV Eintracht Stahnsdorf im Halbfinale nach Elfmeterschießen; Anm. d. Red.] . Das andere ist die Liga, wo wir unsere Negativserie von drei Niederlagen mit dem Unentschieden gegen Hannover und dem Sieg in Sandhausen beendet haben. Es gibt keinen Grund, Negativität reinzubringen.

Am Samstag (ab 13:55 Uhr im rbb Fernsehen und im Livestream auf rbb24.de ) kommt der FC Erzgebirge Aue ins Stadion der Freundschaft. In der Liga haben die Sachsen zuletzt zwei Mal verloren, im Landespokal mit einem Sieg in Chemnitz das Halbfinale erreicht. Aktuell steht Aue mit 40 Punkten auf dem zehnten Platz - im Niemandsland der Tabelle. Worauf stellen Sie sich ein?

Das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. In diesem Fall ist es eine Extra-Motivation für uns, in den letzten neun Spielen so zu spielen, wie wir bisher gespielt haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir trotz der Niederlage im Landespokal dieses Ziel erreichen. Natürlich haben wir das im Hinterkopf. Es ist wichtig, dass wir nicht alles schwarzmalen, sondern uns bewusst machen, dass wir eine sehr gute Saison spielen und alles möglich ist.

Da müsste man wahrscheinlich sogar an mehr als eine Statue denken. Spontan fällt mir nichts ein. Wenn es aber so kommen sollte, müsste der Verein noch größer denken.

Wollitz hat längst Legendenstatus in der Lausitz – und bleibt auch über die Saison hinaus Trainer . Im Falle eines Durchmarschs in die 2. Bundesliga dürfte ihm ein Denkmal in Cottbus nicht mehr zu nehmen sein.

Für Sie waren die vergangenen anderthalb Jahre besonders turbulent. Kreuzbandriss am 6. Oktober 2023 in der Regionalliga, Vertragsverlängerung während der Reha am 30. Dezember 2023, Einwechslung und Siegtor gegen Alemannia Aachen am 24. August 2024 – was gleichbedeutend mit den ersten drei Punkten für Cottbus in der 3. Liga war. Nun führen Sie das Team im Aufstiegsrennen als Kapitän an. Ein einziger Film.

Das beschreibt es gut. Viele Höhen und Tiefen, auch schon vor der Verletzung: Angefangen mit der Saison in den Aufstiegsspielen [2023, in denen sich die SpVgg Unterhaching durchsetzte; Anm. d. Red.], als wir Meister und Pokalsieger geworden sind. Die Kreuzbandgeschichte war dann ein Cut. Und parallel hat die Mannschaft endlich den Aufstieg geschafft. Das war eine Belohnung dafür, die ganzen Jahre hier geblieben zu sein, weil man daran geglaubt hat.

Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich jetzt in 25 von 29 möglichen Spielen in der Liga zum Einsatz gekommen bin. Ich bin aber auch sehr stolz auf mich, weil man lange braucht, um wieder auf sein Niveau und in seinen Rhythmus zu kommen. Der Verein hat mich dabei unterstützt und ich habe Verständnis dafür gezeigt, nicht vom ersten Moment wieder voll zu spielen – weil es keinen Sinn ergeben hätte und die Mannschaft es ohne mich sehr gut gemacht hat. Mit der Vorgeschichte kann ich es sehr gut einordnen, dass ich jetzt wieder diese Rolle einnehmen kann und gut spiele. Es rundet den Film, der es seit zwei Jahren wirklich gefühlt ist, ganz schön ab, dass ich wieder diesen Anteil haben darf. (lacht)