"Ich brenne für diesen Job, ich brenne für unseren Club und deswegen werden wir auch in der kommenden Saison als geschlossenen Einheit weitermachen", erklärte der 59-Jährige die Entscheidung. Der Energie-Boost, den diese Mitteilung hätte auslösen können, ist im Topspiel gegen Saarbrücken zwar noch ausgeblieben, aber Energie verschwindet bekanntlich ja nicht. Und wer sonst, wenn nicht Wollitz, sollte die Mannschaft wieder einfangen. Eine Mannschaft, die aktuell vielleicht ein bisschen die Nerven verloren hat. Aber auch eine Mannschaft, die das Potential für einen Durchmarsch in die 2. Bundesliga hat.

Nicht gerade die steilste aller Thesen, aber der wohl wichtigste Faktor im Energie-Kosmos: Claus-Dieter, genannt Pele, Wollitz. Er ist der Rekord-Trainer der Lausitzer, absolvierte am Samstag sein 400. Spiel als Energie-Coach und seit Freitagabend ist außerdem klar: Auch in der kommenden Saison wird Wollitz - entgegen den ursprünglichen Planungen - die Cottbuser Mannschaft trainieren . Eigentlich sollte Wollitz im Sommer zum Sportdirektor umfunktionieren – das wurde nun ganz einfach verschoben.

Ja, drei Niederlagen in Folge sehen nicht gut aus und haben vor allem dazu geführt, dass Energie Cottbus die Tabelle nicht mehr anführt, sondern auf Platz 3 gefallen ist. Aber: Die Gegner waren auch nicht von der leichtesten Sorte. Stuttgart II ärgerte bereits vor dem 1:0-Sieg gegen Energie sowohl den FC Ingolstadt als auch Dynamo Dresden. Osnabrück legte unter Trainer Marco Antwerpen eine herausragende Neun-Spiele-Ungeschlagen-Serie hin und verlor erstmals wieder am Freitag gegen Wehen Wiesbaden. Und mit Saarbrücken ging es gegen einen direkten Konkurrenten um den Aufstieg.

Der kommende Gegner ist nun die Zweitvertretung von Hannover 96, die den vorletzten Platz der 3. Liga belegt und keines der letzten sieben Spiele gewinnen konnte. Energie empfängt die Niedersachsen am Dienstagabend (19 Uhr) im heimischen Stadion und kann mit einem Sieg wieder in die Spur finden. Eine Spur, die in den Wochen darauf gegen mehrere Gegner aus dem Tabellenmittelfeld weiterverfolgt werden soll, bevor es zu zwei Showdown-Spielen kommen könnte: Am vorletzten Spieltag ist Energie zu Gast bei Hansa Rostock (aktuell Platz 6), am letzten Spieltag reist Ingolstadt (aktuell Platz 5) in die Lausitz.