Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben am Sonntag einen knappen, aber verdienten 1:0-Auswärtssieg gegen den SV 67 Weinberg eingefahren. Vor 412 Zuschauern erzielte Lisa Heiseler in der 63. Minute den entscheidenden Treffer.

Die Unionerinnen übernahmen von Beginn an die Kontrolle, taten sich aber auf dem schwer bespielbaren Geläuf schwer. Bereits in der achten Minute hatte Naika Reissner die erste Möglichkeit zur Führung, scheiterte aber an der Weinberg-Torhüterin. Nach dem Wiederanpfiff setzte sich Heiseler in der 63. Minute durch und traf wuchtig ins untere Eck.

Union-Trainerin Ailien Poese lobte nach dem Spiel: "Was wir heute bei den wirklich schwierigen Verhältnissen geleistet haben, verdient großen Respekt. Der Platz war unfassbar schwer zu bespielen und dennoch haben wir versucht, es fußballerisch zu lösen." Die Defensive der Eisernen Ladies stand sicher, sodass der knappe Vorsprung nicht mehr in Gefahr geriet.