So 23.03.25 | 16:12 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben in der 2. Frauen-Bundesliga souverän gegen den SC Sand gewonnen. Am Sonntag setzten sich die Köpenickerinnen 6:0 (2:0) durch. 5.566 Zuschauer kamen ins Stadion An der Alten Försterei.