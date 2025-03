Nach dem 0:4-Debakel in Elversberg befindet sich Hertha BSC im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. In einer Medienrunde sprach Trainer Stefan Leitl am Montag über die aktuell angespannte Situation beim Hauptstadtklub.

Stefan Leitl, Trainer des Fußball-Zweitligisten Hertha BSC, über ...

... die Stimmung am Tag nach der Niederlage in Elversberg: Dem Ergebnis angepasst. Wir sind alles andere als glücklich, haben das eine oder andere individuelle Gespräch geführt. Fakt ist, dass wir bei einem vermeintlich kleinen Verein gespielt haben, der eine Top-Saison und um den Bundesliga-Aufstieg spielt. Ich habe das selbst mit der SpVgg Greuther Fürth erleben dürfen, dass solche Vereine in der Lage sind, in die Bundesliga aufzusteigen. Da funktioniert vieles, die Jungs haben einen Lauf, einen Flow, den wir nicht haben und dementsprechend haben wir das Spiel verloren. Es gibt natürlich einiges aufzuarbeiten – damit ist es aber auch erledigt und der Blick geht nach vorne. Wir haben nachgehorcht, wie es den Jungs geht und das Spiel kritisch analysiert. Damit ist es für uns abgehakt.

... interne Auseinandersetzungen während der Pause in Elversberg: Erstmal bin ich froh, dass ich eine lebendige Mannschaft habe, die in der Halbzeitpause kommuniziert. Was nicht so toll ist, ist, dass es bei euch landet [in den Medien; Anm. d. Red.]. Das haben wir angesprochen und sollte sich zukünftig ändern. Was in der Kabine besprochen wird, soll auch da bleiben. Es gibt kein Jung und Alt, es gibt ein Team. So arbeiten wir. Die Spieler merken, dass wir das im Staff so vorleben. Wir sind zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen enger zusammenrücken.