"Ich bin froh, dass die Staatsanwaltschaft München das Verfahren gegen mich nun endlich nach fünf Jahren eingestellt hat. Sie erkennt damit an, dass meine Aussagen richtig und die Verdächtigungen gegen mich falsch waren. Ich hoffe, dass meine Familie und ich jetzt zur Ruhe kommen können", teilte Boateng mit.

Das Verfahren sei nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" einzustellen, bestätigte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur. Der 36-Jährige wird also nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" nicht wegen Körperverletzung, Nötigung und Verleumdung angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft München I hat Ermittlungen gegen den Ex-Fußballnationalspieler Jérôme Boateng zum Vorwurf der Körperverletzung an seiner früheren Freundin Kasia Lenhardt eingestellt.

Nachdem Lenhardt sich im Jahr 2021 in Berlin das Leben genommen hatte, nahm die Münchner Behörde die Ermittlungen wieder auf, weil sich "Hinweise ergaben, dass die Geschädigte kurz vor ihrem Tod vom Beschuldigten massiv verletzt wurde und diese Verletzungen möglicherweise im Obduktionsbericht dokumentiert sein könnten", wie es in dem Einstellungsbeschluss heißt, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Bei den Ermittlungen ging es um mutmaßliche Vorfälle in München und Berlin. Ende 2019 hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingeleitet, nachdem Vorwürfe gegen Boateng bekanntgeworden waren, die Ermittlungen aber vorläufig wieder eingestellt.

Die Beziehung zwischen dem langjährigen Innenverteidiger des FC Bayern München und Lenhardt, die einmal Finalistin bei "Germany's Next Topmodel" war, hatte Schlagzeilen gemacht - vor allem, weil Boateng in einem Interview kurz nach ihrer Trennung und vor ihrem Tod schwere Vorwürfe gegen sie erhoben hatte.

Dieses Interview beschäftigte die Justiz auch noch Jahre danach, weil Lenhardts Mutter Aussagen daraus verbieten lassen will. "Wir reden nach wie vor über einen Mann, der erst letztes Jahr rechtskräftig wegen Körperverletzung an seiner Ex-Partnerin verurteilt wurde", sagte der Anwalt der Familie Lenhardt, Markus Hennig, mit Bezug auf einen anderen Fall, in dem Boateng schuldig gesprochen und verwarnt wurde. "Jeder Bagatellisierung, jedem Schweigen, jedem Versuch, die Vergangenheit wegzuwischen, sollte sich weiter entgegengestellt werden, auch wenn seine PR-Berater versuchen, sein Image zu reparieren. Auch wenn er ein Champions-League-Sieger oder Weltmeister ist."