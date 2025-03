So 02.03.25 | 16:35 Uhr

Beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer, Ronny Ermel , hat Fußball-Regionalligist SV Babelsberg verloren. Gegen den FC Rot-Weiß Erfurt unterlagen die Babelsberger mit 0:2 (0:0). Ermel hatte die Mannschaft erst am Freitag übernommen, nachdem man sich am Dienstag vom bisherigen Coach André Meyer getrennt hatte.

Insbesondere im ersten Durchgang zeigte Babelsberg dabei eine durchaus engagierte Leistung und hatte durch eine Chance von Daniel Frahn (13.) sogar die Möglichkeit, in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit wurde Erfurt dann aber besser und erzwang in der Schlussphase den Sieg. Zunächst traf Artur Voilenko (76. Minute), ehe Ömer Uzun (88.) den 2:0-Endstand erzielte.

Babelsberg steht nach der Niederlage auf dem elften Tabellenplatz, während Erfurt deutlich weiter oben auf dem vierten Rang liegt. Babelsberg reist nun am Freitag (07.03., 19 Uhr) nach Berlin zur VSG Altglienicke.