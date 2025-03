Die Fußballer des BFC Dynamo haben am 27. Spieltag der Regionalliga Nordost eine herbe Niederlage kassiert. Am Samstagnachmittag verloren die Berliner ihr Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Erfurt mit 1:4. Dabei war der BFC, der durch die Niederlage in der Tabelle auf Rang acht rutscht, noch mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause gegangen.

Nur wenige Tage nach ihrem 5:3-Sieg gegen Hertha Zehlendorf starteten die Berliner gut ins Spiel gegen ihre Erfurter Gäste. Bereits in der siebten Minute brachte Bennedikt Wüstenhagen seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit schienen sich die sportlichen Weichen in Richtung eines Auswärtssieges zu stellen: In der 38. Minute bekam der Erfurter Obed Ugondu nach einem Foul von Schiedsrichter Christopher Gaunitz die Gelb-Rote Karte gezeigt. Kurz darauf ging der BFC also nicht nur mit einer Führung, sondern auch in Überzahl in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit machten dann eine ganze Reihe von Faktoren die BFC-Rechnung eines Auswärtssieges zunichte: In der 55. Minute traf erst Erfurts Ben-Luca Moritz zum Ausgleich, ehe Andy Trübenbacher die Hausherren kurz darauf per Elfmeter sogar in Führung brachte (58. Minute). Doch damit nicht genug: Innerhalb von acht Minuten sahen mit Karim El Abed (62.) und Wüstenhagen (69.) gleich zwei Berliner ebenfalls die Gelb-Rote Karte und waren somit des Platzes verwiesen.

Statt in Unterzahl waren die Erfurter nun plötzlich in Überzahl und ließen dies den BFC Dynamo auch prompt spüren: In der 71. Minute erhöhte Maxim Langner zum 3:1 aus Sicht der Gastgeber. Kurz darauf machte Jerimiaha Maluze den 4:1-Endstand und damit die BFC-Niederlage in einem turbulenten Spiel perfekt.