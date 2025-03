Der BFC Dynamo ist zurück in der Erfolgsspur: Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie feierten die Berliner am Samstagnachmittag in der Regionalliga Nordost einen 3:1-Heimsieg gegen den VFC Plauen.

Dabei geriet das Team von Trainer Dennis Kutrieb in der 33. Minute zunächst in Rückstand, als Daniel Gerstmayer für die Gäste netzte. Bennedikt Wüstenhagen traf nur fünf Minuten später zum 1:1-Pausenstand - und nach dem Seitenwechsel drehten wiederum Wüstenhagen (70.) und Rufat Dadashov (77., Foulelfmeter) die Partie zu Gunsten des BFC, der mit 37 Punkten auf den 6. Tabellenplatz springt.