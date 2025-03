Dabei gehörte die Anfangsphase der Partie vor 5.124 Zuschauern im Steigerwaldstadion sogar den Gästen. Herthas Ensar Aksakal scheiterte direkt nach Anpfiff mit einem Distanzschuss und in der zwölften Minute erneut. Erfurt hingegen ging gleich mit dem ersten Torschuss in Führung. Phillip Aboagye krönte dabei ein sehenswertes Solo (17. Minute). Sieben Minuten später war es erneut Aboagye, der zum 2:0 traf. Und gerade einmal zwei weitere Minuten später war es Obed Ugondu, der ansatzlos und aus 25 Meter zum 3:0 erfolgreich war.

Die Herthaner allerdings gaben nicht auf, kam in der Folge durch Julius Gottschalk (34.) und Lukas Michelbrink (35.) zu guten Möglichkeiten, die jedoch beide vom starken Erfurter Torhüter Lorenz Otto vereitelt wurden. Erst beim Versuch von Noah Kardam war auch Otto geschlagen (35.). Nach dem Anschlusstreffer kamen die Zuschauer schließlich vollends auf ihre Kosten. Es gab Chancen zuhauf zu bestaunen. Vor allem Herthas Safa Yildirim hätte die Partie in der 42. und mit dem 2:3 wieder richtig spannend machen können, scheiterte jedoch, allein auf das Tor zulaufend, am erneut stark parierenden Otto. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann die Entscheidung. Herthas Schalwa Ogbaidse lenkte eine Hereingabe ins eigene Tor (45. +4).

In der zweiten Halbzeit schließlich zeigte sich die Begegnung von einer gänzlich anderen Seite. Es gab nun kaum noch Torchancen. Wenn überhaupt, dann war Erfurt einem noch deutlicheren Sieg näher als Hertha dem zweiten Treffer.