Die Fußballer des BFC Dynamo haben in der Regionalliga Nordost beim Chemnitzer FC verloren. Am Samstag unterlagen die Berliner 1:2 (0:2) im Stadion an der Gellertstraße. Damit zieht Chemnitz (7., 34 Punkte) am BFC (9., 33 Punkte) in der Tabelle vorbei.