Jubel beim BFC Dynamo: In einem spektakulären Aufeinandertreffen setzte sich der BFC am Mittwochabend in der Regionalliga Nordost mit 5:3 (1:3) beim FC Hertha 03 Zehlendorf durch.

Damit klettert der BFC Dynamo nach 26 absolvierten Spielen mit 40 Punkten auf den 6. Tabellenplatz. Hertha 03 verharrt dagegen mit 25 Zählern auf dem 14. Rang - und im Abstiegskampf.