"Inzwischen wird gesagt, das Bauamt hätte die Genehmigung noch nicht erteilt. Und das Bauamt sagt, dass Naturschutzamt müsse noch zustimmen. Und das Sportamt sagt: Ich warte auf die beiden. Die Bälle werden also von einem Amt zum anderen gespielt. Ich glaube, da ist einfach keiner ernsthaft hinterher", so Niroumand.

Was eigentlich nach einer schnellen und einfach umzusetzenden Baumaßnahme klingt, ist mittlerweile in Zehlendorf zum großen Ärgernis geworden. Eigentümer der Heimspielstätte ist der Bezirk. Und dieser hatte dem Klub eigentlich versprochen, den Zaun längst errichtet zu haben, sagt Vereinspräsident Kamyar Niroumand.

Dabei würde es ganz einfach gehen. So habe der Verein bereits selbst Firmen eingebracht, die in der Lage seien, sofort mit dem Bau zu beginnen. "Die haben gesagt, sie bräuchten auch nur zwei bis drei Wochen dafür. Es ist also eigentlich alles da, was man braucht. Stattdessen ist noch nicht einmal die Ausschreibung draußen. Das ist absolut unverständlich", sagt der Präsident.

Auf rbb-Anfrage verwies das Sportamt auf die zuständige Bezirksstadträtin Cerstin Richter-Kotowski. Ihre Stellungnahme zur Situation rund um das Ernst-Reuter-Sportfeld blieb bis zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Artikels trotz Nachfrage jedoch aus.

Denkbar wäre, dass die Baumaßnahme einfach so lange ausgesessen wird, bis sie nicht mehr nötig wäre. Sportlich läuft es für Hertha 03 schließlich derzeit nicht besonders, es droht der Wiederabstieg.