Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Regionalliga Nordost hat die zweite Mannschaft von Hertha BSC im Heimspiel gegen den Halleschen FC eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei zeigte das Team von Trainer Rejhan Hasanovic am Freitagabend aber vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Vorstellung.

Hertha startete mutig in die Partie und setzte die Gäste aus Halle früh unter Druck. Die erste große Chance hatte Ensar Aksakal, dessen Schlenzer knapp das Tor verfehlte (15.). Auf der Gegenseite war es ein abgefälschter Schuss von Max Kulke, der Hertha-Torhüter Tim Goller keine Chance ließ (17.). Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. Doch Sala Yildirim und Änis Ben-Hatira scheiterten jeweils knapp.