In der Regionalliga Nordost trennten sich Hertha 03 Zehlendorf und der Tabellendritte Carl Zeiss Jena 2:2-Unentschieden. Die VSG Altglienicke schlug den FC Eilenburg mit 3:1 und feierte damit den ersten Sieg seit dem 9. November 2024.

Beim Gastspiel in Berlin begann Jena mit Elias Löder in der Startelf, der zuvor verletzungsbedingt monatelang passen musste. Früh setzte Löder ein Ausrufezeichen: Der Rückkehrer traf zum 0:1 (8. Minute). Hertha 03 Zehlendorf blieb trotz des Rückschlags dran. Nach Flanke von Cenker Yoldas köpfte Boca Baro zum 1:1 ein (25.). Offensivaktionen auf beiden Seiten prägten auch die restliche 1. Halbzeit – bis Erik Weinhauer kurz vor dem Pausenpfiff zur 2:1-Führung für Jena traf.

Während Jena in der zweiten Hälfte auf Treffer Nummer drei drückte, blieb Zehlendorf kaltschnäuzig und glich in Person von Louis Wagner – erneut nach Yoldas-Vorlage – zum 2:2 aus (67.). Ein Spielstand, der nach umkämpfter Schlussphase auch zum Endstand wurde. Wermutstropfen auf Seiten der Gäste: Comebacker Löder hielt sich in der zweiten Hälfte den Knöchel und musste den Platz verlassen.