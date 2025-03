In der Regionalliga Nordost gab es für die Vertreter aus Berlin und Brandenburg am Samstagnachmittag sowohl Licht als auch Schatten gleichermaßen. Hertha BSC II feierte zu Hause einen 7:1-Kantersieg gegen den FC Eilenburg und schiebt sich damit auf den 6. Platz.

Eilenburg kam gegen Hertha BSC II gut in die Partie, konnte aber zwei aussichtsreiche Chancen zu Beginin nicht nutzen. Die "Hertha Bubis" nutzten gleich die erste Chance in der 9. Minute zur Führung, Eliyas Strasner traf flach aus 15 Metern. Acht Minuten später besorgte ein sehenswerter Schlenzer von Ensar Aksakal das 2:0. Die Gastgeber zeigten sich auch in der Folge spielfreudig und die Gäste liefen ab diesem Zeitpunkt fast nur noch hinterher, hatten dazu Pech als Edelmann nach einem Abpraller ins eigene Netz traf (36.). Noch vor der Halbzeit traf Peter Matriebel per Kopf zum 4:0 (43.). Die Partie war zu diesem Zeitpunkt so gut wie entschieden.

Nach der Pause ging das fröhliche Scheibenschießen weiter. Shalva Ogbaidze traf per Abstauber in der 54. Minute, sieben Minuten danach machte Kapitän und Ex-Bundesligaprofi Änis Ben-Hatira bereits das Halbe Dutzend voll. Eilenburg erzielte durch Noah Baumann (62.) zwar den Ehrentreffer, aber das letzte Wort hatte wieder die Hertha durch Pepe Pereira Mendes, der nach einem Doppelpass den 7:1-Endstand besorgte.

Es war die erste Niederlage für den FC Eilenburg und Trainer Sascha Prüfer nach dem Wiederaufstieg in Berlin. Und die fiel gleich richtig deftig aus. Eilenburg bleibt damit auf Platz 16, Hertha II verbessert sich auf Rang 6.