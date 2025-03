In der Regionalliga Nordost kam Hertha Zehlendorf am Sonntagnachmittag zu einem überraschenden 1:0-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC und beendete damit eine lange Auswärtsserie der Sachsen. Luckenwalde (beim Greifswalder FC) und die VSG Altglienicke (in Meuselwitz) mussten dagegen jeweils knappe 0:1-Auswärtsniederlagen einstecken.

Hertha Zehlendorf stand vor 528 Zuschauern defensiv kompakt gegen den CFC, ließ wenig zu und erarbeitete sich in der 23. Minute die erste Chance: Ein Freistoß aus 18 Meter von Louis Wagner zischte nur um Zentimeter am Pfosten vorbei. Chemnitz-Schlussmann Daniel Adamczyk kollidierte dabei mit dem Pfosten und musste verletzt ausgewechselt werden. Chemnitz tat sich auch in der Folge schwer. Tom Baumanns Schuss war die erste nennenswerte Offensivaktion der Gäste in der 40. Minute. Sein Distanzschuss ging aber knapp vorbei.

Nach der Pause blieb es eine Partie auf schwachem Offensiv-Niveau. Wagners verunglückte Flanke hätte für Hertha 03 fast den Weg ins Tor gefunden (75.). Zehlendorfs Keeper Jasper Kühn entschärfte auf der Gegenseite eine Doppelchance durch den Freistoß von Leon Damer und den Nachschuss von Tom Baumgart (79.). In der 82. Minute fiel dann das kuriose Tor des Tages: Cenker Yoldas flankte von der Grundlinie und der Chemnitzer Felix Müller fälschte den Ball unglücklich ins lange Eck ab. Nach dem 1:0 kam nicht mehr viel von den Gästen und Hertha 03 verwaltete clever die Führung.

Durch den Sieg ist Hertha 03 seit drei Spielen ungeschlagen und belegt weiterhin den 14. Tabellenplatz. Chemnitz verlor erstmals seit zehn Auswärtsspielen und rutscht ab auf Rang 9.