Nur vier Tage nach dem turbulenten 3:5 gegen den BFC Dynamo hat der FC Hertha 03 Zehlendorf in der Fußball-Regionalliga-Nordost zurück in die Erfolgsspur gefunden: Beim VFC Plauen setzten sich die Berliner am Sonntagnachmittag mit 1:0 (1:0) durch. Marius Ihbe erzielte bereits in der 11. Spielminute den entscheidenden Treffer.

Hertha 03 sammelt somit dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf und klettert in der Tabelle für den Moment mit 28 Zählern auf den 13. Platz.