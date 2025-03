Die erste Häfte blieb torlos. Nach der Pause ging Viktoria durch Julien Arne Damelang, der zwei Plauener hinter sich ließ und ins lange Eck einschob, in Führung (55.). Der Tabellenletzte Plauen wachte dadurch zwar etwas auf, aber in der 63. Minute traf Viktoria Berlin erneut. Enes Küc baute die Führung auf 2:0 aus. In den letzten Spielminuten sah Viktorias Moritz Berg nach einem Foul an Lucas Will die Gelb-Rote Karte (87.), doch der Sieg gelang auch in Unterzahl.