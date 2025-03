Do 27.03.25 | 16:45 Uhr

Das Urteil über eine Schadensersatzforderung des ehemaligen Berliner Schiedsrichters Manuel Gräfe gegen den Deutschen Fußball-Bund in Höhe von rund 800.000 Euro soll am 5. Juni fallen. Dies verkündete der vorsitzende Richter Richard Kästner nach dem Auftakt der Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt.

Der mittlerweile 51 Jahre alte Gräfe hatte seine Bundesligakarriere nach 289 Einsätzen im Sommer 2021 wegen der beim DFB damals gängigen Altersbeschränkung von 47 Jahren beenden müssen. Der jetzige Streitwert berechnet sich im Wesentlichen auf Einnahmen, die Gräfe als Unparteiischer in den drei darauffolgenden Spielzeiten hätte erzielen können, wäre er vom DFB nicht von der Bundesliga-Schiedsrichterliste gestrichen worden.

"Ich war immer bereit, zurückzukommen. Man hätte nur auf mich zukommen müssen. Da hätte man noch viel retten können", sagte der Berliner bei der Verhandlung und bekräftigte im Anschluss seine Gesprächsbereitschaft: "Es wäre schön, wenn man wieder zusammenkommt und sich einigt. Ich freue mich auf Gespräche, wenn sie vom DFB aufgenommen werden."

Gräfe war bereits im Januar 2023 vom Landgericht Frankfurt im Rechtsstreit mit dem DFB eine Entschädigung in Höhe von 48.500 Euro wegen einer Altersdiskriminierung zugesprochen worden. Die Verhandlung hatte im November zuvor stattgefunden. Gräfe war gegen dieses Urteil dennoch in die Berufung gegangen, weil ihm das Gericht einen darüber hinaus eingeklagten potenziellen Verdienstausfall für die Saison 2021/22 in Höhe von 190.000 Euro nicht zugesprochen hatte. Nun geht es um mehr als das Dreifache.