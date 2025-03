Nach den Trennungen von Urs Fischer und Nenad Bjelica waren die beiden in der vergangenen Saison zweimal bei den kriselnden Profis eingesprungen. Mit Grote und Eta an der Seitenlinie sicherten sich die Berliner am 34. Spieltag erst in letzter Minute den Klassenerhalt. Die 33-jährige Trainerin wurde damit zur ersten Co-Trainerin der Bundesliga-Geschichte.



"Mein Fokus liegt aktuell darauf, gemeinsam mit den Frauen den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Dafür werde ich mich weiterhin bis zum Saisonende maximal einbringen Dass es darüber hinaus für mich bei Union weitergeht, freut mich sehr. Im Sommer wartet dann eine neue, spannende und verantwortungsvolle Herausforderung", erklärt Marie-Louise Eta.

Und auch André Hofschneider, Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums von Union Berlin, ist überzeugt von der Entscheidung: "Marie-Louise Eta ist eine Trainerin, die fachlich und persönlich sehr gut zu uns passt. In den letzten zwei Jahren konnte sie viele wertvolle Erfahrungen sammeln und wird nun erstmals bei uns eine Mannschaft verantwortlich führen."