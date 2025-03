"Ich mache mir sehr große Sorgen. Stefan Leitl ist der dritte Trainer seit dem Bundesliga-Abstieg, und auch er bekommt die Defensive anscheinend nicht in den Griff", sagte Vereinslegende Erich "Ete" Beer zu Wochenbeginn im " kicker "-Interview. "Du musst in der 2. Liga nicht zaubern, sondern zunächst mal stabil stehen. Das ist die Basis für alles. Und die fehlt Hertha."

Nach dem 0:4-Debakel in Elversberg befindet sich Hertha BSC im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. In einer Medienrunde sprach Trainer Stefan Leitl am Montag über die aktuell angespannte Situation beim Hauptstadtklub.

Fest steht: Es wird in dieser Saison für das Team von Cheftrainer Leitl noch genügend Möglichkeiten geben, Beers Forderung nachzukommen. Doch auch nach der Länderspielpause hat es das Pensum der Berliner in sich: Unter anderem werden die Herthaner von den Aufstiegsanwärtern aus Köln, Magdeburg und Hannover gefordert, während auch die direkten Duelle beim abstiegsbedrohten SSV Ulm und bei Herthas erstem Verfolger Preußen Münster noch anstehen.

Hertha BSC steht in den kommenden Wochen und Monaten vor der großen Herausforderung, den freien Fall zu stoppen und den Absturz in die Drittklassigkeit zu verhindern. Trainer Leitl kündigte am Montag an: "Wir wollen die Klasse halten und wir werden die Klasse halten."