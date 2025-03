Kann Hertha BSC in Braunschweig die Talfahrt stoppen?

So 16.03.25 | 12:38 Uhr

Am 26. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga kommt es in Braunschweig zwischen Hertha BSC und der Eintracht zu einem richtungsweisenden Spiel im Abstiegskampf. Der Trend spricht momentan eindeutig gegen die Berliner: Aus den letzten sieben Spielen holte Hertha nur einen Punkt bei sechs Niederlagen. Die Mannschaft von Neu-Trainer Stefan Leitl ist mittlerweile auf Platz 14 abgerutscht, nur noch drei Zähler vom Relegationsplatz entfernt, auf dem Gegner Braunschweig platziert ist. Eine Niederlage würde die Hertha noch tiefer in die sportliche Krise stürzen.